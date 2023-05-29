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Haberler Muğla Muğlalılar dikkat! Su baskını uyarısı geldi

Muğlalılar dikkat! Su baskını uyarısı geldi

Muğla için meteoroloji tarafından sel baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

İHA

29.05.2023, 19:01

Muğlalılar dikkat! Su baskını uyarısı geldi
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Salı günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimlerine şiddetli yağış, dolu ve ani sel baskını uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimlerinde (Muğla Merkez, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Dalaman, Köyceğiz) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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