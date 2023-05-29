Restoranı boşaltılınca kendini yakmak istedi

BODRUM'DA 3 yıllığına kiraladığı restoranından eşyaları rızası dışında götürülen Halis Akses, benzin bidonuyla kendisini yakmaya kalktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından elindeki benzin bidonu alınan Akses, canına kıymak istedi. Yaklaşık 2 yıl önce Ankara'dan Bodrum'a gelen Akses, eşi ile birlikte Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelin önündeki restoranı kiraladı. Bu sezon işyerini açamayan Akses, benzin bidonu ile bölgeye gelip kendisini yakmak istedi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Akses'in elindeki bidon alındı.

ADEM ÜLKER