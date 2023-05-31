Savcı çifte müebbet istedi mahkeme beraat verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cahit (44) ve Hatice Paslı (38) çifti, 9 Mart 2016'da Fethiye Mendos dağı eteklerinde motosikletleriyle giderken av tüfeği ile öldürülmüştü. Yaklaşık 6 yıl aydınlatılamayan cinayetle ilgili 14 ay önce Muhammet Ali Varçın gözaltına alındı ve tutuklandı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcı, Varçın hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Davanın son duruşması dün Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, SEGBİS ile katılan Varçın, suçsuz olduğunu tekrarlayıp beraatini istedi.



"SUÇLUYU BULSUNLAR"

Duruşmaya Varçın'ın avukatları ve Paslı çiftinin çocukları da katıldı. Savcı, Varçın'ın Paslı çiftine karşı eski ortaklıklarından ve hayvanlarının çalınması olaylarından dolayı husumet beslediğini ve bazı yerlerde "İkisini birden ortadan kaldırmak lazım", "Ben bu Cahit Paslı'yı öldüreceğim. Ama Allahından bulsun" şeklinde konuştuğunu hatırlattı ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Varçın ise, olay saatinde nerde olduğunun ,telefon kayıtlarından tespit edildiğini, çalınan tüfeğinin oraya kimler tarafından götürüldüğünün araştırılmasını istedi. MAHKEME, Varçın hakkında toplanan delillerin yetersiz olduğunu, suçu işlediğinin sabit olmadığını belirterek beraatine ve tahliyesine karar verdi. Duruşmayı büyük üzüntüyle izleyen Hatice Paslı'nın babası Baki Koç da, "Kanun suçluyu bulsun. Cinayetin üzerinden 7 yıl geçti. Bu cinayetin peşini bırakmayacağım. Bu olayı bilen var ama söylemiyorlar" diye konuştu.



ERDOĞAN CANKUŞ

DİĞER