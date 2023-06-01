Kruvaziyerler Bodrumlu esnafın yüzünü güldürdü

Bodrum'a dün 2 kruvaziyerle bin 982 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre genişliğindeki Resilient Lady isimli kruvaziyer, bu sezon 3'üncü kez Bodrum'a demirledi. 2022 yılında inşa edilen dev yolcu gemisi, ihtişamı ile dikkati çekiyor. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam bin 410 yolcu ve 1092 personel bulunuyor. İlçeye gelen ikinci gemi ise Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore. 572 yolcu, 415 personel bulunan gemiden inen tursitler Bodrumlu esnafın yüzünü güldürdü. Turistlerin Bodrum çarşısına hareket getirmesi esna- fı memnun etti.



ADEM ÜLKER

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