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Haberler Muğla Muğla'da ormanlık alana bırakılan 88 göçmen yakalandı

Muğla'da ormanlık alana bırakılan 88 göçmen yakalandı

Muğla Milas'ta çok sayısa düzensiz göçmenin araçlarla ormanlık alana bırakıldığı ihbarını alan jandarma ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmada 88 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA

01.06.2023, 13:54

Muğla’da ormanlık alana bırakılan 88 göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi sınırları içerisine dün akşam saatlerinde 3 minibüsün giriş yaparak, bölgeye çok sayıda kişi bırakıldığı ihbarı üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Sabah saatlerine kadar bölgede arama çalışması yapan jandarma ekipleri 88 düzensiz göçmen yakaladı. Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi ise gözaltına alındı. İşlemleri jandarma karakolunda devam eden göçmenlerin daha sonra Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

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