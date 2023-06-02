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Haberler Muğla Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni su sarnıcında bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni su sarnıcında bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde evden ayrılan ve ekipler tarafından arama çalışması başlatılan 57 yaşındaki Gülsüm Yavaş'ın cansız bedeni su sarnıcında bulundu.

DHA

02.06.2023, 12:32

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni su sarnıcında bulundu

Muğla'nın Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Osman Yavaş, önceki akşam birlikte uyuduğu eşi Gülsüm Yavaş'ın sabaha karşı yanında olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan Osman Yavaş, eşine ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, 2 çocuk annesi Gülsüm Yavaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Dron destekli arama yapan ekiplere, mahalleli de destek verdi.

Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Etrim Beylik Ovası mevkisinde Gülsüm Yavaş'ı su sarnıcında hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin kontrolünde, Gülsüm Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yavaş'ın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmadı.

Savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yavaş'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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