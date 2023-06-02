Kiracıya kimyasallı tuzak!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aparttan çıkmayan kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktüğü iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. Evde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi'nde yaşandı. Gelen kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

ÜZERİME YIKACAK

Yapılan incelemede işletme sahibi H.G.U'nun, aparttan yoğun bir koku geldiğini ve 203 numaralı odada kalan kiracılarının kendisini suçladığını, apartın temizlik görevlisinin yeni temizlik yaptığı bilgisini verdiği öğrenildi. Apartta kalan kiracılar ise apart işletmecisinin kapıyı açıp içeri bir gaz sıkıp kapıyı kapatıp kaçtığını, nefes alamadıklarını, işletme sahibinin kendilerini çıkartmaya çalıştığını belirtti.

Kiracılar konuyla alakalı daha önce şikayetçi olduklarını ve adli süreçlerinin devam ettiğini ve işletme sahibinin 'Sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım' gibi söylemleri olduğunu iddia etti.

Apart sahibinin 'Temizlikçinin yaptığı karışım zehirlemiş olabilir' dediği temizlik görevlisi Ş.B, "H.G.U. yanıma geldi. Acıktığını mutfaktan yoğurt ve ekmek alıp getirmemi istedi. Bu sırada yoğun bir koku geldi ve nefes alamayıp kendimi dışarı attım" dediği öğrenildi. Ş.B, apart sahibinin olayı üzerine yıkmak istediğini ve iftirayı kabul etmediğini belirtti.