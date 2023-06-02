‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 45 gözaltı

Muğla'da, polis ekiplerince düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çakmak görünümlü suikast silahı ele geçirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenledi. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler bugün saat 06.30'da Bodrum ve Milas'ta 39 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyona 53 ekip, 2 özel hareket, 232 personel, 2 hava aracı ve 6 narkotik köpeğinin de yer aldığı adreslere eş zamanlı yapılan baskında 45 şüpheli gözaltına alındı