  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada

Muğla'da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, suya indirilmek üzere olan bir tekneye bağlı iki vinçten birinin zinciri kopunca büyük panik yaşandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA

02.06.2023, 12:09

Muğla’da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Dalyan Mahallesi'nde meydana gelen olayda kıyıda bakımı yapılan bir tekne, yaz sezonu öncesi kanala indirilmek için iki adet kamyon vinç ile zincirlerle bağlandı.

Teknenin bulunduğu karadan vinç yardımı ile havaya kaldırılarak kanala indirilmesi esnasında vince bağlı zincirlerden birisi büyük bir gürültüyle koptu. Tekneye bağlı zincirlerden biri koparken, diğer vince bağlı zincirin kopmaması faciayı önledi.

Teknenin suya indirilişini cep telefonu videosu ile anbean çekilirken, bir vatandaşın 'biliyordum böyle olacağını' diyerek, panik anının sesleri duyuldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA