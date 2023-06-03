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Haberler Muğla Muğla'da zorla senet imzalatma iddiasıyla yakalanan 6 kişi serbest bırakıldı

Muğla'da zorla senet imzalatma iddiasıyla yakalanan 6 kişi serbest bırakıldı

Muğla Fethiye'de arazisi olan vatandaşlara zorla çek, senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

03.06.2023, 09:48

Muğla’da zorla senet imzalatma iddiasıyla yakalanan 6 kişi serbest bırakıldı

Muğla Fethiye'de başkalarına ait arazileri zorla imzalattıkları çek ve senetlerle almaya çalışan şüphelilerin olduğu iddiaları üzerine polis ekipleri hareket geçti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Fethiye Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğince başlatılan operasyonda Fethiye, Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya illerinde Ö.K, B.K, M.İ.G, T.T, İ.Ç, A.K, isimli 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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