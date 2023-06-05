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Haberler Muğla Motosiklet sürücüsü bariyere çarparak öldü

Motosiklet sürücüsü bariyere çarparak öldü

OSMAN AKÇA

5.6.2023

Gazete

Motosiklet sürücüsü bariyere çarparak öldü
Muğla'nın Datça ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün öğlen saatlerinde Aktur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup motosikletli arkadaş İzmir'den Datça'ya geldi. Bugün dönüşe geçen motosikletli grupta yer alan Ferhat Yılmaz (48) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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