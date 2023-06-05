Narkotik köpeği ’Coco’nun katıldığı operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sercan Yıldız'ın İzmir'den yolcu otobüsü ile Marmaris ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Marmaris otogarında otobüsten inen Yıldız'ın eşyaları narkotik köpeği 'Coco' ile arandı. Coco'nun tepki verdiği şüphelinin sırt çantasında 3 kilo kubar esrar ve 9 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sercan Yıldız, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.