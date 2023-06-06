Muğla’da yaşayan İrlandalı kadın Müslüman olarak Elif ismini aldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde eşi Uğur Özengeç ile yaşayan Stephanie Cathrine Özengeç, Müslümanlığı araştırıp, kendi isteğiyle İslamiyet'e geçmek istediğini belirterek, eşiyle Muğla Müftülüğüne başvurdu.

Cathrine için Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın makamında ihtida töreni düzenlendi.

Muğla İl Müftülüğü personeli Fatih Yaşatır tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftüsü Yaşar Çapçı okunan ayetlerin mealini verdi ve ayetler ışığında İslam dini hakkında bilgi aktardı.

Merasimde İl Müftü Yardımcıları Sema Özbakış ve Erkan Saral ile birlikte çiftin anneleri Asiye ve Mora da hazır bulundu.

Cathrine Özengeç , ihtida töreniyle "Elif" ismini alarak Müslüman oldu.

Stephanie Cathrine Özengeç, çocukluğundan beri arayış içerisinde olduğunu, özellikle Kur'an'ı okuduğunda kendisini tatmin eden bilgilere ulaştığını ifade etti.

Uğur Özengeç de eşinin uzun süredir İslam'ı seçme konusunda bir düşüncesi olduğunu bugün de bu kararı vermesi dolayısı ile İl Müftülüğüne geldiklerini dile getirdi.