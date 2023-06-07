Avustralyalı turist dağ taş aranıyor

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen 62 yaşındaki Avustralyalı turist Neil Cooper'dan 25 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor. En son Kayaköy'den paylaşım yapan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Cooper'ın oğlu Mitchell Cooper ve arkadaşı Kendall Quinn, el broşürleri bastırarak bölgede gezip bir iz arıyor. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu söyleyen kayıp turistin oğlu Mitchell Cooper, "Müjdeli haber bekliyoruz" dedi.Geçtiğimiz 8 Mayıs'ta bir arkadaş grubuyla Çanakkale'ye gelip Anzak Anıtlarını gezen evli ve 3 çocuk babası Avustralyalı turist Neil Cooper, daha sonra Ege'nin tarihi ve turistik yörelerini gezmek amacıyla Fethiye'ye geldi. Burada bir aylık daire kiralayan Cooper, Kayaköy, Kelebekler Vadisi ve Faralya Mahallesi ile Antik Likya Yolu'nda yürüyüş yapmak istediğini oğlu ve arkadaşıyla paylaştı. En son 25 Mayıs'ta Kayaköy'den bir paylaşım yapan Neil Cooper'dan o günden bu yana haber alınamıyor.Cooper için Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü arama çalışmaları başlattı. Jandarma Arama Kurtarma Ekibi ve emniyet yetkilileri Kayaköy, Kelebekler Vadisi ve Faralya çevresinde, Antik Likya Yolu güzergahlarında drone ve arama kurtarma köpekleriyle Neil Cooper'ı bulabilmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmaları Avustralya'dan gelen oğlu Mitchell Cooper ve en yakın arkadaşı Kendall Quinn de yakından izliyor. Neil Cooper'ın Türkiye'ye gelmeden uzun süre önce bu tatil planlarını yaptığını anlatan Kendall Quinn, "Aktif doğa yürüyüşlerini seven bir kişiydi. 25 Mayıs'ta kiraladığı daireden sırt çantasını alıp çıktığı kameralardan görülüyor. Ailesi ve arkadaşları haber alamadıkları için çok endişeliler" dedi. Türk yetkililerin canla başla arama çalışması yaptığını ifade eden Kendall Quinn, "Bize gösterilen samimi ilgiye şaşırdık. Türkiye'nin güvenli bir seyahat bölgesi olduğu bilincindeyiz. Yerel otoriteler bu süre zarfında araştırmalarına devam edecek" dedi.Neil Cooper'ın oğlu Mitchell Cooper, babasının Türkiye'de tatil sırasında kaybolmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Avustralya'dan arama kurtarma çalışmalarını yerinde izlemek için geldik. Kayıp ilanları hazırlattık. Sokak sokak gezip bu ilanları her yere asıyoruz. Üzüntümüz çok büyük. Müjdeli haber bekliyoruz. Türk yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.