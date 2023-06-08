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Haberler Muğla Balık adamlar denizden öyle şeyler çıkardı ki...

Balık adamlar denizden öyle şeyler çıkardı ki...

Muğla'nın Datça ilçesinde denizde su altı temizliği yapan 7 dalgıç, şoke eden eşyalar çıkardı. Temizlik sırasında denizden çıkarılanlar arasında el arabası, plastik şişeler, ambalajlar yer aldı.

08.06.2023, 15:57 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 16:09

Akdeniz Koruma Derneği tarafından belediye ve yerel paydaşlarla birlikte ilk defa gerçekleştirilen su altı temizlik çalışması yapıldı.

Balık adamlar Datça denizinden öyle şeyler çıkardı ki...

Topan ada çevresinde başlayarak Datça limanı istikametinde devam etti.

Balık adamlar Datça denizinden öyle şeyler çıkardı ki...

Toplam 7 dalgıç tarafından gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde denizden çıkarılanlar arasında el arabası, plastik şişeler, ambalajlar yer aldı.

Balık adamlar Datça denizinden öyle şeyler çıkardı ki...

Etkinlikte konuşan Akdeniz Koruma Derneği Saha Yöneticisi Elif Yerebakan, Akdeniz Koruma Derneği olarak, koruma ve izleme çalışmalarının yanında, denizlerdeki ve kıyılardaki kirliliğe dikkat çekmek için yerel paydaşlarla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Balık adamlar Datça denizinden öyle şeyler çıkardı ki...

Yerebakan, okyanusların sahip olduğu biyoçeşitliliğe ve insan hayatındaki önemine dikkat çeken Dünya Okyanus Günü'nü seçtiklerini belirterek, "Bugün burada Dünya Okyanus Günü çerçevesinde yerel paydaşlarımız ile birlikte su altı temizliği etkinliği düzenliyoruz.

Balık adamlar Datça denizinden öyle şeyler çıkardı ki...

Dalgıçlarımız dalış yaparak su alındaki çöpleri çıkaracak ve daha sonra limanda sergilenecek" dedi.

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