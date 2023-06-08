Balık adamlar denizden öyle şeyler çıkardı ki...

Yerebakan, okyanusların sahip olduğu biyoçeşitliliğe ve insan hayatındaki önemine dikkat çeken Dünya Okyanus Günü'nü seçtiklerini belirterek, "Bugün burada Dünya Okyanus Günü çerçevesinde yerel paydaşlarımız ile birlikte su altı temizliği etkinliği düzenliyoruz.