Kazana düşen minik Öykü hayat mücadelesi veriyor

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde salça kaynatılan kazana düşen 2 yaşındaki Öykü Merve Açıl, ağır yaralandı. Vücudunda 2'nci, 3'üncü derecede yanıklar meydana gelen talihsiz çocuk için ambulans uçak havalandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

OLAY, önceki akşam s Çamköy'de meydan ageldi. Edinilen bilgiye göre göre, kış için salça kaynatılan kazanın çevresinde oynayan Ramazan-Merve açıl çiftinin 2 çocuğundan biri olan Öykü Merve, dengesini kaybederek kazana düştü. Acı içinde feryat eden çocuk, ailesi tarafından kazandan çıkartılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Öykü Merve'nin vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar meydana geldiği görüldü. Durumu ağır olan Öykü için yapılan görüşmenin ardından ambulansla Dalaman Havaalanı'na getirildi, buradan da ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi. Öykü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.