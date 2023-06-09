Bodrum’da kedilere bir cani dadandı

Muğla Bodrum'da son günlerde yaralı halde bulunan kedilerin havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Mahalleli, tüfekli caninin peşine düştü. Önceki gün Serpil Schmidtke'tin sahibi olduğu Futzi de yaralı bulundu. Kedilerin vücutlarında saçmalar tespit edildi. Schmidtke, "Sabaha karşı kedimizin bedeninde bir delik gördük. Röntgende vücudunda saçma tespit edildi. Saçmalar çok derine gittiği için maalesef alınamadı" dedi. Bodrum'da aracın çarptığı yavru kedinin ise belediye ekipleri tarafından alınarak Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine başlandı.

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