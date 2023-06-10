Döviz bazlı artış dış pazarı baltalıyor

POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle iç pazarda alım gücünün düştüğünü ve fiyatlardaki döviz bazlı artışın, dış pazarı da olumsuz etkilediğini söyledi. Bodrum'da turizm açısından yine de hareketli günler yaşadıklarını belirten Girgin, bölgedeki asıl yoğunluğu 15 Haziran'dan sonra beklediklerini dile getirdi. Bodrum'a yabancı turist ilgisinin sürdüğünü kaydeden Yiğit Girgin, "Şeker Bayramı döneminde Bodrum geneli ve turizm sektöründe bir hareketlilik yaşandı. Bayram, bereketiyle geldi. Yine de seçimler ve ekonomi nedeniyle beklediğimiz oranda bir doluluk yaşanmadı. Bayramda odalar dönemsel olarak uygun fiyatlarla satıldı. Sezonda ise fiyat sabitlenmesinin kalktığını söylemek mümkün. Çünkü ekonomik belirsizliklerden dolayı sezon içinde ani artışlar yaşanabilir. İç pazarda alım gücü düştü. Maliyetler turizm sektörü için çok yükseldi. Dövizle çalışan ve dövizle satın almalar yapan bir sektörüz. Artan maliyetlerden dolayı döviz bazlı artışları yabancı turistlere de yansıtıyoruz. Bu nedenle yurtdışına göre bazı noktalarda daha pahalı kalmaya başladık. Bu tehlikeli bir durum. Artan maliyetler nedeniyle, Dubai gibi yükselen turizme sahip Arap ülkelerinden daha yüksek fiyatlı politikası izleyince ülkemize olan talebin de azaldığını görüyoruz" diye konuştu.



SÜREKLİLİK KAZANDI

Sektörün artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyatlarını sürekli olarak güncellemek durumunda kaldığına dikkat çeken Girgin, "Enerji, su, doğalgaz, hammadde, personel maliyetleri ve diğer temel kalemlerdeki giderlerimiz her ay artıyor. Her ne kadar döviz artışı bizim için karlı olarak düşünülse de aslında dövize bağlı birçok gidere sahibiz. İşletmelerin ayakta kalmasını sağlayan unsur insanların geçim gücüdür. Girdi maliyetleri artarken insanların cebine giren paranın da artması gerek. İnsanların geliri artmadığında bunu dengeye oturtabilmek mümkün değil. Herkesin belirttiği gibi dövizin artık reel piyasalarda 25 TL ve üzeri olması gerekli. Doğru dengeler sağlanmazsa talep düşüklüğünden dolayı uçaklar rota değiştirebilirler" dedi.

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