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Haberler Muğla Genç Parti yöneticisi oğluyla kaza geçirdi

Genç Parti yöneticisi oğluyla kaza geçirdi

ADEM ÜLKER

10.6.2023

Gazete

Genç Parti yöneticisi oğluyla kaza geçirdi
Muğla'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar (50) ile oğlu Justin Boreas (11) yaralandı. Kaza, önceki gün 19.00 sıralarında Menteşe ilçesi Göktepe yolunda meydana geldi. Şenyayla istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada Michael James Aşkar ile oğlu Justin Boreas yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Tedaviye alınan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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