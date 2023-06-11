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Haberler Muğla Fethiye Göcek’te orman yangını! Yerleşim yerine çok yakın bir noktada çıktı

Fethiye Göcek’te orman yangını! Yerleşim yerine çok yakın bir noktada çıktı

on dakika haberine göre, Fethiye Göcek’te yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada orman yangını başladı. Yangına, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile karadan, 2 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangından 5 dekarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

AJANSLAR

11.06.2023, 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023, 15:00

Fethiye Göcek’te orman yangını! Yerleşim yerine çok yakın bir noktada çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.



Yangın, Göcek Taşbaşı Mahallesi yakınlarında saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.



Yangına, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile karadan, 2 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangından 5 dekarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

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