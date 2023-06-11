Kaza yapan sürücü alkollü çıktı

KUŞADASI'NDA M.S. adlı sürücü, polis uygulama noktasına geldiği sırada yolu daraltmak için kullanılan trafik bariyerlerini geç fark edince ani fren yaparak durmak zorunda kaldı. O esnada hızını alamayan ve önündeki aracın ani fren yaptığını geç fark eden C.A. önündeki araca çarparak yol kenarındaki boş araziye savruldu. Kazada, hafif yaralanan C.A. ile diğer araç sürücüsü M.S.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı tespit edilen 2 araç sürücüsünden C.A., polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan testte 2,13 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan C.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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