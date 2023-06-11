Muğla Bodrum’daki yangın işletmelere sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletmelerin yanı başındaki otluk alanda yangın çıktı.



Yangın, Konacık Mahallesi Özbek Sokak üzerindeki otluk arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve işletmelere yaklaşan alevlere çevre sakinleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteği ile işletmelerin duvarına kadar gelen alevler söndürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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