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Haberler Muğla Muğla Bodrum'daki yangın işletmelere sıçramadan söndürüldü

Muğla Bodrum'daki yangın işletmelere sıçramadan söndürüldü

Muğla Bodrum'daki bir işletmenin hemen yanındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevler yapılara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili ise soruşturma sürüyor.

İHA

11.06.2023, 17:53 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023, 17:56

Muğla Bodrum’daki yangın işletmelere sıçramadan söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletmelerin yanı başındaki otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Konacık Mahallesi Özbek Sokak üzerindeki otluk arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve işletmelere yaklaşan alevlere çevre sakinleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteği ile işletmelerin duvarına kadar gelen alevler söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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