Bodrum’un yıldızı ABD’de parlıyor

Bodrum Bitez'de yaşarken 3 yıl önce ABD'nin İndiana eyaletindeki bir lisede burslu eğitim alan 19 yaşındaki Sıla Cinoğlu, bu kez New York kentindeki Clarkson Üniversitesi'nin Uzay ve Uçak Mühendisliği (Areorscope) Bölümü'nü tam burslu olarak kazandı. 1.92 boyundaki lisanslı voleybol oyuncusu da olan Sıla, tatil için Bodrum'daki annesi Gaye Cinoğlu ve eski basketbolcu babası Tuncay Cinoğlu'nun yanına geldi. Ağustos ayında ABD'ye dönecek olan genç kız, "Çocukluğumdan beri uçaklara ve uzay teknolojisine büyük ilgim vardı. Matematik ve fen bilimlerinde kendimi geliştirdim ve bursları kazandım. Bodrum'da ortaokulu okurken yaptığım araştırmalar ile ABD'de burs olanağı elde ettim ve tek başıma ABD'ye gittim. Çekinerek ve bazı korkularla gittiğim ABD'de hem eğitimde hem sporda başarılı oldum. Amacım uçak ve uzay teknolojisinde kendimi geliştirdikten sonra ülkeme gelerek birikimimi burada paylaşmak. Çünkü bu konuda ülkemizde ne yazık ki sadece 4-5 üniversite belirli ölçüde eğitim verebiliyor" ifadelerini kullandı.



"ZAMAN YÖNETİMİ ÖNEMLİ"

Türkiye'de Eczacıbaşı ve Doğuş Spor Kulübü'nde voleybol oynadığını belirten Cinoğlu ABD'denin önde gelen takımlarından İmpact Voleybol Kulübü'ne orta oyuncu olarak transfer olduğunu belirterek, "Çok iyi bir zaman yönetimi ile çalışıyorum. Haftanın 6 günü antrenmanım var. Hem eğitim hem sporu birlikte götürüyorum. Ayrıca üniversite takımında oynuyorum. Bodrum'daki antrenörüm Sezer Gezginci'nin aşıladığı spor disiplini ile birçok zorlukların üzerinden gelebiliyorum. Ailemde her iki konuda bana önemli destek verdi" dedi.



"KORKTUM AMA YILMADIM"

Yurt dışında eğitim görmek isteyen Türk gençlerinin bunu imkansız olarak görmemeleri gerektiğin belirten Cinoğlu "Hiç yılmasınlar korkmasınlar

hiçbir şey imkansız değil, erken yaştan itibaren hedef ve hayallerinin peşinden gitsinler. Çok yönlü araştırsınlar. Ben de farklı kaygılar, korkularla geldiğim ABD'de hedefime amaçlarıma adım adım yaklaşıyorum. Hem donanımlı bir uzay ve uçak mühendisi hem de iyi bir profesyonel voleybolcu olmak istiyorum" diye konuştu.



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