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Muğla'da acı kaza! Baba - kız vefat etti

Muğla Seydikemer ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki baba ve kızı kaza sonucunda hayatını kaybetti.

DHA

12.06.2023, 21:18

Muğla’da acı kaza! Baba - kız vefat etti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Gülnihal Yıldırım ile araçtaki babası Halil Yıldırım, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Antalya'ya gitmekte olan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Gülnihal Yıldırım'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, otomobilde yolcu konumunda bulunan baba Halil Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Gülnihal Yıldırım ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan sürücü Gülnihal Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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