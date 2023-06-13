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Haberler Muğla Bodrum'da 86 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Bodrum'da 86 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Durdurulan yelkenli teknede 86 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İHA

13.06.2023, 10:03

Bodrum’da 86 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı

Muğla'da Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 86 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli süreç başlatıldı.

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