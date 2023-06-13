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Haberler Muğla FETÖ şüphelileri, Yunan adalarına kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelileri, Yunan adalarına kaçarken yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 6 kişinin içinde bulunduğu tekneyle FETÖ üyesi olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Yapılan ortak operasyonda Yunan adalarına kaçmak isteyen şüpheliler ile 2 organizatör yakalandı.

DHA

13.06.2023, 12:00

FETÖ şüphelileri, Yunan adalarına kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, istihbarat sonucu FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 6 kişinin içinde bulunduğu teknenin Ortaca ilçesi Sarıgerme açıklarında tespit etti. Bunun üzerine Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile ortak operasyon başlatıldı.

Tekne, saat 02.00 sıralarında uluslararası deniz sınırına ulaşmadan durduruldu. Meslekten ihraç edilen asker, polis ve öğretmenin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 2 organizatör, gözaltına alındı. Yunan adalarına kaçmaya çalıştığı tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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