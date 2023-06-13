FETÖ şüphelileri, Yunan adalarına kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, istihbarat sonucu FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 6 kişinin içinde bulunduğu teknenin Ortaca ilçesi Sarıgerme açıklarında tespit etti. Bunun üzerine Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile ortak operasyon başlatıldı.

Tekne, saat 02.00 sıralarında uluslararası deniz sınırına ulaşmadan durduruldu. Meslekten ihraç edilen asker, polis ve öğretmenin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 2 organizatör, gözaltına alındı. Yunan adalarına kaçmaya çalıştığı tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.