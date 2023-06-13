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Haberler Muğla Muğla'da düşen yıldırımlar nedeniyle 1,5 ayda 28 ormanda yangını çıktı

Muğla'da düşen yıldırımlar nedeniyle 1,5 ayda 28 ormanda yangını çıktı

Muğla'da çok sık yağan yaz yağmurları nedeniyle düşen yıldırımlar 28 orman yangınına sebep oldu. 1,5 ay içerisinde çıkan yangınlarda toplam 1 hektar alan zarar gördü.

DHA

13.06.2023, 12:37

Halk arasında kırkikindi yağmurları olarak bilinen, yaz başı ve yaz sonu dönemde görülen gök gürültülü yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar, yangınlara neden oluyor.

Muğla’da düşen yıldırımlar nedeniyle 1,5 ayda 28 ormanda yangını çıktı

Muğla'da mayıs ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı.

Muğla’da düşen yıldırımlar nedeniyle 1,5 ayda 28 ormanda yangını çıktı

Yangınlarda toplam 1 hektar alan yandı. Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, "Yıldırım kaynaklı yangınlar genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlardır.

Muğla’da düşen yıldırımlar nedeniyle 1,5 ayda 28 ormanda yangını çıktı

Yıldırım olayının yaşandığı tek ağaçta başlar ve zamanla yayılma eğilimi gösterir. Ekiplerimiz böyle durumlarda karadan ulaşım olan noktalara ilk müdahale araçları ve arazözlerle müdahale edip söndürürler.

Muğla’da düşen yıldırımlar nedeniyle 1,5 ayda 28 ormanda yangını çıktı

Ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına ise hava araçlarımız müdahale ederek söndürür" dedi.

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