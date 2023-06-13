  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Otomobil park halindeki beton mikserine çarptı

Otomobil park halindeki beton mikserine çarptı

Muğla’nın Marmaris ilçende seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA

13.06.2023, 17:34

Otomobil park halindeki beton mikserine çarptı

Kaza, Gökçe Mahallesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda savrulmaya başlayan otomobil park halindeki beton mikserine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA