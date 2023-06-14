Cani damada 3 kez müebbet istendi

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini bıçaklayan Mustafa Sazboğaz (29) hakkında 3 kez müebbet istendi. Geçen Temmuz'da yaşanan olayda Mustafa Sazboğaz, şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmak isteyen eşi Merve Sazboğaz, kayınvalidesi Ülkü Sazboğaz ve kayınpederi Ramazan Sazboğaz'ı evin penceresinden girerek darp etti ve bıçaklayıp kaçtı.

Sazboğaz hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs ve eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ile kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iddianame hazırladı. Tutuklu sanık Mustafa Sazboğaz, 3- 4 yıldır unutkanlık yaşadığını öne sürerek, savunma yapmadı.

KAYINPEDER Ramazan ve kayınvalide Ülkü Sazboğaz, damatlarının kızlarını sürekli dövdüğünü iddia ederek, "Kızım boşanmatan vazgeçeceğini söyleyince bıraktı. Yoksa hem kızımı hem de torunumu öldürecekti. Akli dengesi yerindedir. Yalan söylüyor" dedi.