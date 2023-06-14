  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Dinlenmeye gitti dönmedi

Dinlenmeye gitti dönmedi

ADEM ÜLKER

14.6.2023

Gazete

Dinlenmeye gitti dönmedi
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir restoranda aşçı olarak çalışan 32 yaşındaki Ayça Yavuz, lojmandaki odasında ölü bulundu. Ayça Yavuz (32), istirahat edeceğini söyledi ve lojmandaki odasına gitti. Arkadaşları, uzun süre geri dönmeyen genç kadını telefonla aradı, ulaşamadı. Bunun üzerine lojmanın kapısı kırılarak içeri girildi. Yavuz'u yatağında hareketsiz bulan arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp izine rastlanmayan genç kadının kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği sanılıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA