Dinlenmeye gitti dönmedi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir restoranda aşçı olarak çalışan 32 yaşındaki Ayça Yavuz, lojmandaki odasında ölü bulundu. Ayça Yavuz (32), istirahat edeceğini söyledi ve lojmandaki odasına gitti. Arkadaşları, uzun süre geri dönmeyen genç kadını telefonla aradı, ulaşamadı. Bunun üzerine lojmanın kapısı kırılarak içeri girildi. Yavuz'u yatağında hareketsiz bulan arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp izine rastlanmayan genç kadının kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği sanılıyor.

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