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Haberler Muğla Muğla’daki operasyonlarda 27 şüpheli şahıs yakalandı

Muğla’daki operasyonlarda 27 şüpheli şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir haftalık sürede yapılan çalışmalarda 27 şüpheli şahıs yakalandı.

İHA

15.06.2023, 11:39

Muğla’daki operasyonlarda 27 şüpheli şahıs yakalandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması maksadıyla 08 - 15 Haziran 2023 tarihleri arasında Bodrum, Milas, Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde icra edilen operasyonlar sonucu 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlarda, 443 kök kenevir bitkisi, 151 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 406 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 38 gram skunk ve 1624 adet sentetik hap ele geçirildi.

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