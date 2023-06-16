Çocuklarının gözü önünde yakmış

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Figen Çoban davasının ilk duruşması 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Çoban'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Gözaltına alınan kadının eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44) ve kayınbiraderi Süleyman Çoban (43) "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı, Çiftin 6 yaşındaki oğullarının Adli Görüşme Odası'nda verdiği ifadenin de yer aldığı iddianameye göre çocuk olayı şöyle anlattı: "Babamın annemi yaktığını gördüm. Evde oyun oynuyordum, annem aşağıdaydı babam annemi yaktı. 'Amca gel' diye bağırdım. Amcam çeşme ile annemi söndürdü."

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

FİGEN Çoban'ın eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, şüpheli Vahit Sarı hakkında ise 5 yıl hapis cezası istendi.