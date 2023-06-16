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Haberler Muğla Marmaris'te faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon kontrol noktasına daldı

Marmaris'te faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon kontrol noktasına daldı

Freni boşalan kamyon, Muğla’nın Marmaris ilçesi girişinde güvenlik amaçlı kurulan polis kontrol noktasına çarptı. Polislerin ezilmekten son anda kurtulduğuo anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

16.06.2023, 15:37

Marmaris’te faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon kontrol noktasına daldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilçe girişi araç kontrol noktasında şok uygulama görevi yapan polisler freni boşalan kamyonun hızla üzerlerine geldiğini görünce kendilerini korumaya alarak bariyerden aşağı atladılar.

Facianın eşiğinden dönülen olayda, kamyonet sürücüsü F.G.'ye Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve ilgili diğer maddelerce idari işlem yapıldı. Kamyonetin kontrol noktasına çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürü Vasfi Öztüzün olayı yaşayan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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