Bodrum’da kuraklık tehlikeli boyutta

Dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da barajlar alarm veriyor. Mumcular ve Geyik barajlarının doluluk oranları yüzde 42'ye geriledi. Yaz boyunca susuzluk tehlikesi yaşanabileceğine dikkati çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ankara, İzmir, Samsun, Balıkesir gibi büyükşehirlerimiz kentsel alanlarda taşkın etkilerine maruz kaldı. Şiddetli yağışlar bir yandan rezervuarlarımızı doldurdu ancak bir yandan da Bodrum bu dönemde çok fazla yağış almadı. Bodrum'da şu anda su kesintisi yaşamak için elverişli bir ortam mevcut. Bu duruma kalıcı çözümler bulmak gerekiyor" dedi. Özçelik sözlerine şu şekilde devam etti: "Bodrum'un kendi suyu büyük oranda tüketilmiş durumda. Geyik Barajı'na ilavelerle bu bölgenin yaz aylarındaki içme suyundaki temini aşılmaya çalışılıyor. Bodrum geçirimsiz bir yüzeye sahip olduğu için yer altı su kaynaklarını kullanmak çok elverişli değil. Yaz aylarında oteller de dahil çok sayıda yer, su temininin büyük bir bölümünü tankerlerle sağlıyor. Bu duruma kalıcı çözümler bulmak gerekiyor".

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