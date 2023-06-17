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Haberler Muğla Döverek öldürmüşlerdi 40’ar yıl hapis istendi

Döverek öldürmüşlerdi 40’ar yıl hapis istendi

ERDOĞAN CANKUŞ

17.6.2023

Gazete

Döverek öldürmüşlerdi 40’ar yıl hapis istendi
Muğla Fethiye'de, alacak verecek tartışması sonucu feci şekilde dövülerek hastane önüne bırakılan ve hayatını kaybeden emlakçı Mustafa Ümit Tekmanlı'nın katillerine toplam 120 yıl hapis istendi. Tekmanlı'yı döverek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu bulunan Kürşat K, Cemal E. ve Uğur K'nın yargılanmasına Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme tutuklu sanıklara, cinayetten 23'er yıl, yağma olayına karışmalarından dolayı 9'ar yıl ve hürriyeti yoksun bırakma suçundan da 8'er yıl hapis cezası verdi. Böylece tutuklu 3 sanık toplam 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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