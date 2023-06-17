Kazada ölen oğlu için bağışlar yapıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 17 Şubat 2022'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Süleyman Yalçın'ın (36) babası oğlu için anlamı bir bağış daha yaptı. Geçtiğimiz ay Fethiye Gazi Ortaokulu'na bilgisayar laboratuvarı kazandıran acılı baba Mehmet Yalçın ardından Fethiye Devlet Hastanesine 2 ayrı tıbbi cihaz kazandırdıktan sonra bu kez de Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Cerrahi Girişim Polikliniği tüm tıbbi cihazlarını kazandırdı. Yalçın, "Oğlumun adını yaşatabilmek için hastanemize gerekli araçları, malzemeleri aldık. Hayırlı olsun. Oğlum adına ömrüm yettikçe bağış yapacağım" dedi.

DİĞER