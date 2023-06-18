  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da damat dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü

Muğla'da damat dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü

Muğla'nın Datça ilçesinde Sevgi Ağı (58), tartıştığı damadı Ali Murat T. (31), tarafından bıçakla öldürüldü. Ali Murat T. ile eşi Özlem T. (26), gözaltında alındı.

DHA

18.06.2023, 10:14

Muğla’da damat dehşeti! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü

Muğla'daki korkunç olay, saat 16.00 sıralarında Datça'nın Kızlan Mahallesinde meydana geldi. Sevgi Ağı ile kızı Özlem T. ve damadı Ali Murat T. arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat Ali Murat T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevgi Ağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevgi Ağı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ali Murat T. ve eşi Özlem T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA