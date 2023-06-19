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Haberler Muğla Denize giren voleybolcuların çantasını çaldılar polisten kaçamadılar

Denize giren voleybolcuların çantasını çaldılar polisten kaçamadılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde voleybol kız takımında iki sporcunun denize girmesini fırsat bilen hırsızlar, plaj şemsiyesinin altındaki çantaları çaldı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şüpheliler ekipler tarafından yakalandı.

İHA

19.06.2023, 10:50

Denize giren voleybolcuların çantasını çaldılar polisten kaçamadılar

İzmir'den müsabaka ve kamp için Marmaris'e gelen voleybol kız takımı oyuncularından S.E. ve N.C. değerli eşyalarını bir çantaya koyup plaj şemsiyesinin altına bırakarak denize girdi. Denizden çıkınca çantalarını bulamayan sporcular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri başlattıkları geniş çaplı araştırmada civar güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisi 2 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN BAŞKA ÇALINTI EŞYALAR DA ÇIKTI

Asayiş Büro komiserlerinin ve polis memurlarının titizlikle yaptığı çalışmalar sonucunda şikayetin ardından yakalanan H.Y. (25) ve Z.Ö. (18) isimli biri kadın 2 şüphelinin üzerinden sporcular S.E. ve N.C.'ye ait telefonlar çıktı. Öte yandan aynı gün içerisinde başka hırsızlık olaylarında çalındığı belirlenen iki kişiye ait cep telefonları, cüzdanlar ve bir miktar nakit para da ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Hırsızlık şüphelileri olayın ardından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde şüpheliler H.Y. ve Z.Ö.'nün halk plajının karşı sokağına girerek, voleybolculara ait çantayı karıştırarak yürüdükleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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