Depremden kurtuldu kazada can verdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya hayatını kaybetti. Kız çocuğunun Hatay'da deprem sonrası Fethiye'ye geldiği öğrenildi. Kaza, Karaçulha Mahallesi çevre yolu mezarlık kavşağında meydana geldi. Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'nda kalan İlke Yeşilkaya (15), çevre yolunda bulunan bir marketten alışveriş yaptı. Yeşilkaya'ya mezarlık kavşağı mevkiinde yaya geçidinden geçerken, Y.Ç.İ. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Y.Ç.İ. gözaltına alındı.

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