Depremden sonra Muğla’ya gelen İlke, kazada hayatını kaybetti! Talihsiz kızın cenazesi Hatay’a gönderildi

Muğla Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B yiyecek-içecek alanı öğrencisi depremzede İlke Yeşilkaya, Hatay'dan deprem nedeniyle ailesiyle birlikte Fethiye'ye gelerek Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'nda kalıyordu. Dün Fethiye çevre yolunda bulunan bir marketten alışveriş yapan İlke Yeşilkaya Karaçulha Cumhuriyet Bulvarı Mezarlık Caddesi kavşağı yakınında yaya geçidinden geçerken, 20 yaşındaki Yiğit Çelebi İnce'nin kullandığı araç çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan İlke olay yerinde hayatını kaybetti.