Depremden sonra Muğla’ya gelen İlke, kazada hayatını kaybetti! Talihsiz kızın cenazesi Hatay’a gönderildi

Okul Müdürü Alpaslan Selçuk'un öğrencisinin bu özelliği nedeniyle kendisine "Bayraktar" ismini taktığı da öğrenilirken, Milli bayramların yanı sıra engelliler haftasındaki sahil bandı yürüyüşü sırasında İlke Yeşilkaya'nın Türk Bayrağı ile en önde yürüdüğü ortaya çıktı.Okul Müdürü Alpaslan Selçuk İlke'nin hayatını kaybettiği acı haberini aldıktan sonra sosyal medya sayfasından ,"Sen bir bayraktın güzel kızım, şimdi sen bir melek oldun…Hayat'dan depremzede olarak geldin, kaderine vahim bir trafik kazası ile yenildin. Çok erken yaşta, çok küçük… Kederli ailesine ve tüm sevdiklerine sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Sözcükler yetersiz." ifadelerini kullandı.