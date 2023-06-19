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Haberler Muğla Katil damat!

Katil damat!

Datça'da yaşayan Ali Murat Tutlu, tartıştığı kayınvalidesi Sevgi Ağı’nın boğazını kesti, defalarca bıçaklayarak öldürdü.

ADEM ÜLKER

19.6.2023

Gazete

Katil damat!

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan olayda, damat Ali Murat Tutlu, kayınvalidesi Sevgi Ağı'nın boğazını kesti, defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay, Datça'nın Kızlan köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Murat Tutlu (31) ile kayınvalidesi Sevgi Ağı (58) arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

EKMEK BIÇAĞINI KAPTI

Tartışmanın büyümesi üzerine damat Ali Murat Tutlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kayınvalidesi Sevgi Ağı'nın boğazını kesti, vücuduna da defalarca bıçak sapladı. Ağı, kızı Özlem Tutlu'nun (26) gözleri önünde çırpınarak can verdi. Komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Ağı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Damat Ali Murat Tutlu ve eşi Özlem Tutlu jandarma tarafından gözaltına alındı. Çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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