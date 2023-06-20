Kayınvalidesinin boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Damadın verdiği ifade kan dondurdu

Muğla'da, 17 Haziran'da saat 16.00 sıralarında, Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Sevgi Ağı ile kızı Özlem Tutlu ve işsiz damadı Ali Murat Tutlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Murat Tutlu, ekmek bıçağıyla kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sevgi Ağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu, sekv edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.