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Haberler Muğla Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Balan Dağı mevkiinde orman yangını çıktı. Söndürme uçaklarının sevk edildiği yangının müdahale sonucu kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

AA İHA
Marmaris’te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Balan Dağı mevkiinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Marmaris ilçesi Balan Dağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağlık alanda bir anda dumanlar yükseldi. Yapılan ihbarın ardından karadan ulaşımın zor olduğu bir noktada çıkan yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevli tüm hava araçları bölgeye sevk edildi.

Ayrıca karadan müdahale için de iş makineleri ve arazöz ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme uçakları alevlere müdahale etti. Hızlı müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

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