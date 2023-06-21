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Haberler Muğla Marmaris'teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Marmaris'teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, geçen yıl çıkan orman yangını sırasında Bördübet'te zarar gören alanlar, tekrar yeşermeye başladı. Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

AA

21.06.2023, 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023, 15:12

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran 2022 günü saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Marmaris’teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Yangının üzerinden geçen 1 yıllık süreçte doğa kendini yeniledi. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi.

Marmaris’teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında, ilk fidanlar toprakla buluşturulduktan sonra kalan alanlarda doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı.

Marmaris’teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlarda, genç fidanlar yeşererek boy vermeye başladı.

Marmaris’teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

Marmaris’teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

NELER OLMUŞTU?

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Marmaris’teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yangını çıkardığı tespit edilen Sacit A, 23 Haziran'da yakalanmıştı. Ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yerde attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Marmaris’teki yangında yanan alanlar yeniden yeşeriyor

Hazırlanan iddianamede ise Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen sanığın 10 yıldan 20 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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