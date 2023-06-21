  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla’da korkutan yangın! Ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Muğla’da korkutan yangın! Ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde piknik ateşinden kaynakladığı iddia edilen orman yangını vatandaşların ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

İHA
Muğla’da korkutan yangın! Ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinindeki yangın Kıran Mahallesi Turnalı mevkii ile Sarnıç Mahallesine bağlı Akbük mevkii arasında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının bir vatandaş tarafından piknik ateşi yakıldığı ve yakılan ateşin etrafa sıçraması üzerine meydana geldiği iddia edildi.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA