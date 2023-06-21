Turistlerden Fethiye- Rodos feribot seferlerine yoğun ilgi!

Hikmet Selçuk yaptığı açıklamada, "Sezon başlangıcı seçimlerden dolayı gecikti ama yine de umutluyuz. Şu anda rezervasyonlarımız iyi durumda. Bodrum, Fethiye ve Turgutreis olarak çalışıyoruz. Önümüzde iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum. 24 Haziran tarihinde Yunanistan'da seçimler var. Seçimlerden sonra vizelerin daha kolay alınacağını düşünüyoruz. Türk milleti genelde son dakika karar verdiği için vize sorunları doğabiliyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Açıklamasını sürdüren Selçuk, "Vize sorunları için Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın açtığı bir ofis var. Yunanistan'ın bize verdiği Kozmoz diye bir ofis var.