Muğla’da durdurulan kamyonetten 21 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İzmir'den Muğla'ya, kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün saat 04.30 sıralarında Ula'nın Gölcük Mahallesi'nde olduğu belirlenen kapalı kasa kamyoneti durdurup, arama yaptı. Kamyonetteki Suriye uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı, 4 Türk organizatör gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, gözaltına alınan şüpheliler H.K. (38), S.E. (43), A.T. (35) ve H.H. (39) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.