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Haberler Muğla Muğla'da kilometrelerce araç kuyruğu! Akın akın geliyorlar

Muğla'da kilometrelerce araç kuyruğu! Akın akın geliyorlar

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tatile çıkan vatandaşlar Muğla'da Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine akın etti. Şehrin girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken turistik tesislerde de doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

DHA
Muğla’da kilometrelerce araç kuyruğu! Akın akın geliyorlar

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

5 BİN 946 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Ayrıca Muğla Vali Orhan Tavlı başkanlığında 'Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı' gerçekleştirildi. Valilik 75'inci Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağı belirtildi. Kurban Bayramı nedeniyle kara yolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter ve dron denetimleri sürekli olarak devam edecek.

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