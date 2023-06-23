Yanan alanda ceset bulundu

Marmaris Sarıalan mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan ekipler müdahale ederken, havadan da 8 helikopter ve beş uçakla alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

"ERKEK CESEDİ BULUNDU"

Yangın bölgesinde devam eden söndürme çalışmaları sırasında yanan ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin boynunda kemer olduğu tespit edildi.

Bulunan cesetle ilgili Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlatırken, olayın intihar olup olmadığı, orman yangını ile bağlantısının bulunma ihtimali, yapılacak olan araştırmaların ardından belli olacak.