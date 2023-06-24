  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

OSMAN AKÇA
Hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla Bodrum'da hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Suç Araştırma timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme ve hakaret" suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C, Akyarlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA